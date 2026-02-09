Débal’Arts

Esplanade Georges Clémenceau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Exposition à ciel ouvert de toutes formes d’Art (peinture, sculpture, dessin, modelage…)

.

Esplanade Georges Clémenceau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air exhibition of all forms of art (painting, sculpture, drawing, modeling, etc.)

L’événement Débal’Arts Cognac a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Cognac