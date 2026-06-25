Débat – La dette au service de la bifurcation écologique ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris jeudi 25 juin 2026.

Comment financer la bifurcation écologique dans un contexte de fortes contraintes budgétaires ?

Cette conférence explorera le rôle de la dette publique, de la création monétaire et des banques centrales au sein de notre modèle économique. Les échanges aborderons notamment les enjeux démocratiques liés aux politiques monétaires, la question de l’inflation et les marges de manœuvre dont dispose la France pour investir dans la transformation écologique et social.

Avec :

Nicolas Dufrêne , économiste et directeur de l’Institut Rousseau

, économiste et directeur de l’Institut Rousseau Xavier Timbeau, directeur principales de l’OFCE

Animation par Gabriel Malek, chercheur au Collège des Bernardins

Un événement organisé par l’Institut Rousseau en partenariat avec Les Canaux.

Cette conférence explore des moyens de financer la bifurcation écologique : dette publique, création monétaire et rôle des banques centrales.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

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