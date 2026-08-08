Débeurdinons-nous, Office de Tourisme, La Clayette

Informations pratiques

Débeurdinons-nous Samedi 19 septembre, 10h00 Office de Tourisme Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Une journée pour se débeurdiner !

Avec la Compagnie l’Armande

À partir de 10h et tout au long de la journée, débeurdinages individuels dans les rues de La Clayette. Suivez le parcours des débeurdinoires et laissez-vous guider vers la guérison en écoutant dans chaque débeurdinoire des paroles de Brionnais.

À 18h45 devant l’Office de Tourisme, départ de la grande procession chantée dans les rues de La Clayette : « Mets ta tête dans le trou, tu deviendras moins fou ». Un moment collectif inoubliable accopagné d’un Choeur Brionnais.

À 19h45 à la chapelle Sainte Avoye, grande cérémonie de débeurdinage collectif, dite « soirée de la dernière chance »; pour qu’enfin le Brionnais-Sud-Bourgogne obtienne le label « Territoire certifié 100 % sans Beurdin ».

Après la cérémonie, grand pique-nique partagé à la chapelle Sainte Avoye. Pensez à apporter votre spécialité à base de nourriture beurdine : andouille, cornichon, nouille, patate, courge, navet, quiche,…

Office de Tourisme 3 route de Charolles 71800La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385281635

Une journée pour se débeurdiner !

©brionnaissudbourgogne 71