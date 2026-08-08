Débeurdinons-nous, Office de Tourisme, La Clayette
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · La Clayette
Informations pratiques
Débeurdinons-nous Samedi 19 septembre, 10h00 Office de Tourisme Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Une journée pour se débeurdiner !
Avec la Compagnie l’Armande
À partir de 10h et tout au long de la journée, débeurdinages individuels dans les rues de La Clayette. Suivez le parcours des débeurdinoires et laissez-vous guider vers la guérison en écoutant dans chaque débeurdinoire des paroles de Brionnais.
À 18h45 devant l’Office de Tourisme, départ de la grande procession chantée dans les rues de La Clayette : « Mets ta tête dans le trou, tu deviendras moins fou ». Un moment collectif inoubliable accopagné d’un Choeur Brionnais.
À 19h45 à la chapelle Sainte Avoye, grande cérémonie de débeurdinage collectif, dite « soirée de la dernière chance »; pour qu’enfin le Brionnais-Sud-Bourgogne obtienne le label « Territoire certifié 100 % sans Beurdin ».
Après la cérémonie, grand pique-nique partagé à la chapelle Sainte Avoye. Pensez à apporter votre spécialité à base de nourriture beurdine : andouille, cornichon, nouille, patate, courge, navet, quiche,…
Office de Tourisme 3 route de Charolles 71800La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385281635
Une journée pour se débeurdiner !
©brionnaissudbourgogne 71
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