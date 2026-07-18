Journées du Patrimoine au château Château de La Clayette La Clayette
samedi 19 septembre 2026 · Château de La Clayette · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Journées du Patrimoine au château
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle du Château de La Clayette.
Le château de La Clayette ouvre ses portes avec la découverte exceptionnelle des peintures du XVème de la chapelle. Accès aux cuisines médiévales, tour médiévale, orangerie et parc.
Accueil libre et guidé par les membres de l’équipe de l’office de tourisme et bénévoles en costumes d’époque. .
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr
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English : Journées du Patrimoine au château
L’événement Journées du Patrimoine au château La Clayette a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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