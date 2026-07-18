Journées du Patrimoine au château Château de La Clayette La Clayette

samedi 19 septembre 2026 · Château de La Clayette · La Clayette

Informations pratiques

La Clayette

Journées du Patrimoine au château

Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle du Château de La Clayette.

Le château de La Clayette ouvre ses portes avec la découverte exceptionnelle des peintures du XVème de la chapelle. Accès aux cuisines médiévales, tour médiévale, orangerie et parc.

Accueil libre et guidé par les membres de l’équipe de l’office de tourisme et bénévoles en costumes d’époque. .

Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

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English : Journées du Patrimoine au château

L’événement Journées du Patrimoine au château La Clayette a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais