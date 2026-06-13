Débit de solidarité Chinon
Débit de solidarité Chinon vendredi 9 octobre 2026.
Chinon
Débit de solidarité
1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.
Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.
Vendredi 9 octobre
20h Théâtre Confessions par la Cie Bois ton thé
Samedi 10 octobre, de 14h à 23h
À partir de 14h spectacles et concerts
20h concert BOB’s Not Dead .
1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Solidarité D%E9bit Festival is a weekend of performances and concerts to support the Chinese Hospitality Association for Migrants. Proceeds from the festival are donated to the association.
L’événement Débit de solidarité Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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