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Débit de solidarité Chinon

Débit de solidarité Chinon

Débit de solidarité Chinon vendredi 9 octobre 2026.

Adresse : 1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques

Ville : 37500 Chinon

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif :

Chinon

Débit de solidarité

1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-09

Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.
Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.
Vendredi 9 octobre

20h Théâtre Confessions par la Cie Bois ton thé
Samedi 10 octobre, de 14h à 23h

À partir de 14h spectacles et concerts
20h concert BOB’s Not Dead   .

1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

The Solidarité D%E9bit Festival is a weekend of performances and concerts to support the Chinese Hospitality Association for Migrants. Proceeds from the festival are donated to the association.

L’événement Débit de solidarité Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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