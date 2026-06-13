Chinon

Débit de solidarité

1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.

Le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles et de concerts pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Les bénéfices du festival sont reversés à l’association.

Vendredi 9 octobre

20h Théâtre Confessions par la Cie Bois ton thé

Samedi 10 octobre, de 14h à 23h

À partir de 14h spectacles et concerts

20h concert BOB’s Not Dead .

1 Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Solidarité D%E9bit Festival is a weekend of performances and concerts to support the Chinese Hospitality Association for Migrants. Proceeds from the festival are donated to the association.

L’événement Débit de solidarité Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme