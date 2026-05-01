Débranche Café des parents Parc Chabassier Lignerolles
Débranche Café des parents Parc Chabassier Lignerolles jeudi 28 mai 2026.
Lignerolles
Débranche Café des parents
Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 86 65 37 laura.vacquant@addictions-france.org
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche Café des parents Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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