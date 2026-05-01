Débranche Café des parents Parc Chabassier Lignerolles

Lignerolles

Débranche Café des parents

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

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Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 86 65 37 laura.vacquant@addictions-france.org

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.

L’événement Débranche Café des parents Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme