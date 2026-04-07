Fête du 13 Juillet Place des Droits de l’Homme Lignerolles
Fête du 13 Juillet Place des Droits de l’Homme Lignerolles lundi 13 juillet 2026.
Lignerolles
Fête du 13 Juillet
Place des Droits de l’Homme Parc Chabassier Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête de village avec animation jeux de piste l’après midi, retraite aux flambeaux en début de soirée, feu d’artifice et concert gratuit de HATS. Restauration et buvette sur place.
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Place des Droits de l’Homme Parc Chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 51 05 mairie-lignerolles-accueil@orange.fr
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English :
Village festival with treasure hunt in the afternoon, torchlight procession in the early evening, fireworks and free concert by HATS. Catering and refreshments on site.
L’événement Fête du 13 Juillet Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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