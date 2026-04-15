Festival Un Été dans mon Village Musique d’assiette Place des Droits de l’homme Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Musique d’assiette Place des Droits de l’homme Lignerolles samedi 29 août 2026.
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Musique d’assiette
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Gérard Van Fouchett est la figure nationale de la musique d’assiette. Passionné, il a décidé de se battre au quotidien pour remettre au goût du jour
cette pratique ancestrale. Petit déjà, assis sur sa chaise haute, il jouait de l’assiette avec facilité.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com
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English :
Gérard Van Fouchett is the national figure of plate music. Passionate about his craft, he has decided to fight every day to revive
this ancestral practice. Even as a child, sitting on his high chair, he played the plate with ease.
L’événement Festival Un Été dans mon Village Musique d’assiette Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme
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