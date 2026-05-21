Lignerolles

Exposition Les petits européens

Salle des fêtes Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Centre Social de Saint Martinien en partenariat avec EUROPE DIRECT Allier ainsi que les communes de Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien et Teillet-Argenty vous proposent l’exposition Les Petits Européens .

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Salle des fêtes Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69

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English :

The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with EUROPE DIRECT Allier and the communes of Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien and Teillet-Argenty, present the exhibition Les Petits Européens .

L’événement Exposition Les petits européens Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme