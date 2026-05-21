Exposition Les petits européens Lignerolles
Exposition Les petits européens Lignerolles samedi 20 juin 2026.
Lignerolles
Exposition Les petits européens
Salle des fêtes Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Centre Social de Saint Martinien en partenariat avec EUROPE DIRECT Allier ainsi que les communes de Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien et Teillet-Argenty vous proposent l’exposition Les Petits Européens .
.
Salle des fêtes Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with EUROPE DIRECT Allier and the communes of Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien and Teillet-Argenty, present the exhibition Les Petits Européens .
L’événement Exposition Les petits européens Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Lignerolles (Allier)
- Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles 27 mai 2026
- Débranche Café des parents Parc Chabassier Lignerolles 28 mai 2026
- Débranche Nos enfants et les écrans Parc Chabassier Lignerolles 29 mai 2026
- Fête du 13 Juillet Place des Droits de l’Homme Lignerolles 13 juillet 2026
- Festival Un Été dans mon Village MarSandElle Place des Droits de l’homme Lignerolles 28 août 2026