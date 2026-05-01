Débranche Nos enfants et les écrans Parc Chabassier Lignerolles
Débranche Nos enfants et les écrans Parc Chabassier Lignerolles vendredi 29 mai 2026.
Lignerolles
Débranche Nos enfants et les écrans
Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Le centre social vous propose un temps d’échange autour de la place des écrans dans le quotidien des enfants
.
Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73
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English :
The social center invites you to a discussion on the place of screens in children’s daily lives
L’événement Débranche Nos enfants et les écrans Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
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