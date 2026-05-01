Débranche Nos enfants et les écrans Parc Chabassier Lignerolles

Lignerolles

Débranche Nos enfants et les écrans

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le centre social vous propose un temps d’échange autour de la place des écrans dans le quotidien des enfants

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Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73

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English :

The social center invites you to a discussion on the place of screens in children’s daily lives

L’événement Débranche Nos enfants et les écrans Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme