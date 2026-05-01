Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles

Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Parc Chabassier

Adresse : 7 Rue Perches

Ville : 03410 Lignerolles

Département : Allier

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lignerolles

Débranche Journée jeux de société

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Dans le cadre de la semaine sans écrans, la mairie de Lignerolles et le centre social de Saint-Martinien vous proposent une journée Jeux de Société
  .

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 51 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Screen-Free Week, Lignerolles town council and the Saint-Martinien social center are organizing a board game day

L’événement Débranche Journée jeux de société Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Lignerolles (Allier)