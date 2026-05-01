Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles
Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles mercredi 27 mai 2026.
Lignerolles
Débranche Journée jeux de société
Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre de la semaine sans écrans, la mairie de Lignerolles et le centre social de Saint-Martinien vous proposent une journée Jeux de Société
.
Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 51 05
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English :
As part of Screen-Free Week, Lignerolles town council and the Saint-Martinien social center are organizing a board game day
L’événement Débranche Journée jeux de société Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
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