Débranche Journée jeux de société Parc Chabassier Lignerolles

Lignerolles

Débranche Journée jeux de société

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre de la semaine sans écrans, la mairie de Lignerolles et le centre social de Saint-Martinien vous proposent une journée Jeux de Société

.

Parc Chabassier 7 Rue Perches Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 51 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Screen-Free Week, Lignerolles town council and the Saint-Martinien social center are organizing a board game day

L’événement Débranche Journée jeux de société Lignerolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme