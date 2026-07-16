[Décalé au 10 décembre 2026] Forum Annuel Trampoleen Proptech made in France, Ecole ESI de la FNAIM, Courbevoie

Informations pratiques

[Décalé au 10 décembre 2026] Forum Annuel Trampoleen Proptech made in France Jeudi 10 décembre, 15h00 Ecole ESI de la FNAIM Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T15:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T15:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:30:00+01:00

Le 10 décembre , comme chaque année notre association organise son forum annuel, avec des conférences, des intervenants spécialistes des sujets autour de l’ IA, de la souveraineté, et du programme osez l’IA (avec une conférence dédiée).

150 personnes, nos membres : startups les principaux acteurs de l’industrie, des constructeurs, promoteurs, réseaux de distribution, grands portails immobiliers, fonds d’investissement, médias btb spécialisés

Ecole ESI de la FNAIM 20 Ter, rue de bezons 92415 courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.trampoleen.org »}]

Forum de l’association Proptech Trampoleen , première communauté d’entrepreneurs startups, industriels dans l’ immobilier. Un afterwork par mois, un forum, un voyage d’études à l’international.

trampoleen