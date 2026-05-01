Déchaussez vous donc avant de rentrer Salle du Gué d’Arbault Deux Rivières
Déchaussez vous donc avant de rentrer Salle du Gué d’Arbault Deux Rivières samedi 30 mai 2026.
Deux Rivières
Déchaussez vous donc avant de rentrer
Salle du Gué d’Arbault Cravant Deux Rivières Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
À l’occasion des dix ans de la disparition de Colette Bourdais, Les Points de Suspensions lui rendront hommage en jouant des saynetes et une pièce de théâtre Déchaussez vous donc avant de rentrer . .
Salle du Gué d’Arbault Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 95 52 32
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English : Déchaussez vous donc avant de rentrer
L’événement Déchaussez vous donc avant de rentrer Deux Rivières a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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