Déchaussez vous donc avant de rentrer Salle du Gué d’Arbault Deux Rivières

Deux Rivières

Déchaussez vous donc avant de rentrer

Salle du Gué d’Arbault Cravant Deux Rivières Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion des dix ans de la disparition de Colette Bourdais, Les Points de Suspensions lui rendront hommage en jouant des saynetes et une pièce de théâtre Déchaussez vous donc avant de rentrer . .

Salle du Gué d’Arbault Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 95 52 32

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English : Déchaussez vous donc avant de rentrer

L’événement Déchaussez vous donc avant de rentrer Deux Rivières a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois