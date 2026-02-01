Just Dance à Cravant Espace Ludothèque Deux Rivières
Just Dance à Cravant
Espace Ludothèque 55 Rue d’Orléans Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Venez danser sur vos musiques préférées ! Ouvert à tous, sans réservation. .
Espace Ludothèque 55 Rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com
English : Just Dance à Cravant
