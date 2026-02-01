Just Dance à Cravant Espace Ludothèque Deux Rivières

Just Dance à Cravant

Espace Ludothèque 55 Rue d’Orléans Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Venez danser sur vos musiques préférées ! Ouvert à tous, sans réservation. .

Espace Ludothèque 55 Rue d’Orléans Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 54 20 bfse.cravant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Just Dance à Cravant

L’événement Just Dance à Cravant Deux Rivières a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois