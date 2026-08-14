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Deconfin/Nyberg/Bäckman en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

mercredi 28 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Deconfin/Nyberg/Bäckman en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 19 à 27 euros.</p>

Le trio naît d’une vieille amitié entre ces trois musiciens, compagnons de route de longue date, réunis sous le signe de la musique et de la liberté. Un répertoire mêlant compositions originales et standards revisités, le trio propose une musique lumineuse, toujours pleine d’énergie et de subtilité, qui reste ancrée dans la grande tradition des trios de jazz.

Line-up : Étienne Deconfin : piano ; Viktor Nyberg : contrebasse ; Jonas Bäckman : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Réunis par une amitié de longue date, Deconfin, Nyberg et Bäckman offrent une musique lumineuse, énergique et subtile, fidèle à la grande tradition des trios jazz.
Le mercredi 28 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 28 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

De 19 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T22:30:00+01:00
fin : 2026-10-28T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T19:30:00+02:00_2026-10-28T20:30:00+02:00;2026-10-28T21:30:00+02:00_2026-10-28T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/deconfinnybergbackman contact@38riv.com


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