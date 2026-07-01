Décorations florales dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Palais Rohan · Strasbourg
Informations pratiques
Décorations florales dans la cour du Palais Rohan 19 et 20 septembre Palais Rohan Collectivité européenne d’Alsace
Gratuit et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le collectif Parcelles, membre du collectif de la Fleur française, s’associe aux Musées de la Ville de Strasbourg pour mettre en lumière la fleur française. Décor, stand et ateliers vous font découvrir ce patrimoine tout particulier.
Palais Rohan 2 place du chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Le Palais Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg, à côté de la cathédrale. Il abrite aujourd’hui trois musées, le musée des Arts décoratifs, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.
Le collectif Parcelles, membre du collectif de la Fleur française, s’associe aux Musées de la Ville de Strasbourg pour mettre en lumière la fleur française. Décor, stand et ateliers vous font ce tout…
©Musées de Strasbourg
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