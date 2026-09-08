Décore ta média, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux
samedi 5 décembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux
Informations pratiques
Décore ta média Samedi 5 décembre, 10h30, 14h30 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:30:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T16:00:00+01:00
05 déc. – 10h30 et 14h30
Des bulles par-ci, des bulles par-là ! A l’approche des fêtes de fin d’année, crée tes propres suspensions et participe à la décoration de ta médiathèque !
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
RDV créatif atelier créatif
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