Découvert du jardin du hêtre, Jardins du Hêtre, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Jardins du Hêtre · Roubaix
Informations pratiques
Découvert du jardin du hêtre 19 et 20 septembre Jardins du Hêtre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, les jardins du hêtre forment un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, tire son nom d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien arbre de Roubaix. Devenu réserve écologique, il est aussi un lieu d’éducation à l’environnement animé par l’association Astuce.
– Visite libre et guidée Les valises temporelles;
– Exposition de peintures de Julien Ravalomantsoa;
– Enquête-jeu de piste Les habitants du hêtre, samedi de 16h à 17h, à partir de 6 ans (réservation au 06 17 65 92 49 ).
Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, les jardins du hêtre forment un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, à…
©Association Astuce
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