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Découvert du jardin du hêtre, Jardins du Hêtre, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Jardins du Hêtre · Roubaix

Découvert du jardin du hêtre, Jardins du Hêtre, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardins du Hêtre
Adresse
42 avenue d'Alsace, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Découvert du jardin du hêtre 19 et 20 septembre Jardins du Hêtre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, les jardins du hêtre forment un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, tire son nom d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien arbre de Roubaix. Devenu réserve écologique, il est aussi un lieu d’éducation à l’environnement animé par l’association Astuce.
– Visite libre et guidée Les valises temporelles;
– Exposition de peintures de Julien Ravalomantsoa;
– Enquête-jeu de piste Les habitants du hêtre, samedi de 16h à 17h, à partir de 6 ans (réservation au 06 17 65 92 49 ).

Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, les jardins du hêtre forment un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, à…

©Association Astuce

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