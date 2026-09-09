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Découverte accompagnée des expositions extérieures, Point d’animations touristiques, Léré

samedi 19 septembre 2026 · Point d'animations touristiques · Léré

Découverte accompagnée des expositions extérieures, Point d’animations touristiques, Léré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Point d'animations touristiques
Adresse
Place du Chanoine-Roche 18240 Léré
Ville
18240 Léré
Département
Cher

Découverte accompagnée des expositions extérieures 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le festival photographique Grand Angle Léré s’expose en grand format dans le village. Venez découvrir en visite commentée les œuvres présentées.

Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.
Le festival photographique Grand Angle Léré s’expose en grand format dans le village. Venez découvrir en visite commentée les œuvres présentées.

©Olivier Sirven

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