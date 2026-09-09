La Seconde Guerre Mondiale à Léré et aux alentours, Point d’animations touristiques, Léré

Informations pratiques

La Seconde Guerre Mondiale à Léré et aux alentours 19 et 20 septembre Point d’animations touristiques Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition où photographies, coupures de journaux, objets de l’époque feront revivre les événements marquants survenus à Léré et aux alentours durant la Seconde Guerre Mondiale.

Point d’animations touristiques Place du Chanoine-Roche 18240 Léré Léré 18240 Maison du Pont Cher Centre-Val de Loire 06 79 55 31 28 Départ des visites de la collégiale, informations touristiques.

Exposition où photographies, coupures de journaux, objets de l’époque feront revivre les événements marquants survenus à Léré et aux alentours durant la Seconde Guerre Mondiale.

©Amélie DERMAUT