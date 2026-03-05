Découverte bain de forêt avec Chez Caroline Sophro Giffaumont-Champaubert

Découverte bain de forêt avec Chez Caroline Sophro

Bois de Giffaumont Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Inspiré de la tradition japonaise, le bain de forêt invite à se ressourcer au contact de la nature. Il réduit le stress, améliore l’humeur et renforce le système immunitaire. Laisser la forêt réveiller nos sens pour réenchanter le quotidien.

Réservation par téléphone obligatoire .

Bois de Giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

