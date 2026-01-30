Découverte commentée des chapelles St-Michel & St-Etienne Parking des chasseurs Istres

Découverte commentée des chapelles St-Michel & St-Etienne

Samedi 21 mars 2026 de 15h à 17h. Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Découvrez les chapelles de la colline Saint-Etienne lors d’une balade commentée avec Jérôme !

Une balade gratuite tout public pour les amoureux d’Histoire, dans un des plus beaux panoramas istreen offrant une vue imprenable sur l’étang de l’Olivier, l’étang de Berre mais également la Sainte-Victoire. .

Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover the chapels of Saint-Etienne hill on a guided tour with Jérôme!

