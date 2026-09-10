Découverte commentée des souvenirs des bateliers, Musée de la Batellerie, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découverte commentée des souvenirs des bateliers 19 et 20 septembre Musée de la Batellerie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une ancienne bourse d’affrètement, où les mariniers s’inscrivaient pour obtenir des chargements, devenue un lieu dédié à la mémoire de la batellerie. Photos d’époque, peintures et objets du quotidien racontent la vie sur les canaux. Une plongée sensible dans le quotidien d’un métier disparu.

Musée de la Batellerie Rue Pointis, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 74 45 30 http://www.lacduder.com Le musée de la Batellerie est situé dans le bâtiment de l’ancienne « Bourse aux Échanges ». On y retrouve toute l’ambiance du transport fluvial d’autrefois avec nombre de photos, de cartes et d’accessoires qui perpétuent le souvenir et rappellent toute la rudesse et aussi le bonheur de la vie au fil des écluses.

Découvrez une ancienne bourse d’affrètement, où les mariniers s’inscrivaient pour obtenir des chargements, devenue un lieu dédié à la mémoire de la batellerie.

©OT Lac du Der