Découverte commentée du château des Baumes Château des Baumes Istres

Découverte commentée du château des Baumes

Mercredi 28 janvier 2026 de 14h à 15h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens.

Vous circulerez dans le château et vous admirerez cette bâtisse de style italien, datant du début du XXème siècle et liée à l’histoire de notre ville avec les commentaires de l’Office de Tourisme d’Istres. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Discover the history of this unique place, entirely renovated, which has long fascinated and given free rein to the imagination of the people of Istré.

