Découverte culinaire amérindienne, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Découverte culinaire amérindienne 19 et 20 septembre Association kalawachi Guyane

La degustation cashili est offerte (11H30/12H00) – le plat typique amérindien, cashilipo, est payant et il est préférable de réserver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une invitation à découvrir des saveurs peu connues en Guyane.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Centre amérindien Kalawachi vous propose une expérience culinaire rare : découvrir et déguster des préparations traditionnelles amérindiennes.

Une occasion privilégiée de découvrir des saveurs, des savoir-faire et des traditions alimentaires intimement liés au territoire, avec notamment une place essentielle accordée au manioc.

Une dégustation de kashili offerte

Au cours de chacune des deux journées, samedi et dimanche, les visiteurs pourront découvrir le kashili, une boisson traditionnelle préparée à base de manioc. Une dégustation offerte avant déjeuner, vers 11H30 pour faire connaissance avec cette préparation emblématique et partager un moment de convivialité.

️ Un déjeuner traditionnel amérindien

Pour prolonger cette découverte, il sera possible de déjeuner sur place autour d’un plat traditionnel : le kachilipo, préparé à partir d’une sauce manioc et proposé avec du poisson ou de la volaille.

Un repas simple et authentique, qui permet de découvrir une cuisine intimement liée aux ressources du territoire, aux savoir-faire et aux traditions des peuples amérindiens de Guyane.

Samedi et dimanche – dégustation de kachili offerte aux visiteurs avant le déjeuner, vers 11H30

Déjeuner traditionnel sur réservation.

Venez découvrir les saveurs amérindiennes et partager, le temps d’un repas, un peu de leur histoire et de leurs traditions.

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Une invitation à découvrir des saveurs peu connues en Guyane.

©centrekalawachi