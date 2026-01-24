Découverte de la Banque de France à Châteauroux, Banque de France – Châteauroux, Châteauroux

Informations pratiques

Découverte de la Banque de France à Châteauroux Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France – Châteauroux Indre

Participation gratuite mais inscription obligatoire ; sessions limitées à 15 personnes chacune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Pour la première fois, la Banque de France de Châteauroux ouvre ses portes. Venez découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France, et mieux comprendre les notions budgétaires et financières utiles au quotidien de tous, à travers les ateliers proposés : authentification de billets, quiz et temps d’échanges.

Banque de France – Châteauroux 1 Rue Colbert, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-de-la-banque-de-france-a-chateauroux »}]

Pour la première fois, la Banque de France de Châteauroux ouvre ses portes.

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