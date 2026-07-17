Découverte de la Banque de France à Orléans, Banque de France, Orléans

Informations pratiques

Découverte de la Banque de France à Orléans Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Passez les portes de la cour et du jardin de la Banque de France d’Orléans pour découvrir les missions de cette institution du patrimoine économique français. Profitez de l’exposition institutionnelle pour approfondir vos connaissances sur cette institution de la République contribuant au développement économique. Participez à un atelier d’authentification de billets, pour sensibiliser à la contrefaçon. Et échangez avec des experts sur les notions financières et budgétaires qui impactent le quotidien.

Banque de France 30 bis rue de la République, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-de-la-banque-de-france-a-orleans »}]

Passez les portes de la cour et du jardin de la Banque de France d’Orléans pour découvrir les missions de cette institution du patrimoine économique français.

© Banque de France