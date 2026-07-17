Découverte de la Banque de France de Chartres, Banque de France – Chartres, Chartres

Informations pratiques

Découverte de la Banque de France de Chartres Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Banque de France – Chartres Eure-et-Loir

Participation gratuite mais inscription obligatoire ; Sessions limitées à 25 personnes chacune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la première fois, la Banque de France de Chartres ouvre ses portes. Venez découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France, et mieux comprendre les notions budgétaires et financières utiles au quotidien de tous, à travers les ateliers proposés : authentification de billets, jeux d’éducation financière et temps d’échanges.

Banque de France – Chartres 50 boulevard de la Courtille, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-de-la-banque-de-france-a-chartres »}]

Pour la première fois, la Banque de France de Chartres ouvre ses portes.

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