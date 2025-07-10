Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault
Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.
Châtellerault
Découverte de la biodiversité
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28
Observez autrement la nature qui vous entoure de la flore aux petites bêtes comme les coccinelles, libellules, rouge-gorges, fourmis…
Tous font partie de la biodiversité. .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de la biodiversité
L’événement Découverte de la biodiversité Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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