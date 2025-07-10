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Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault

Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault

Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Châtellerault

Découverte de la biodiversité

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28

Observez autrement la nature qui vous entoure de la flore aux petites bêtes comme les coccinelles, libellules, rouge-gorges, fourmis…
Tous font partie de la biodiversité.   .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Découverte de la biodiversité

L’événement Découverte de la biodiversité Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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