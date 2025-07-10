Découverte de la biodiversité Lac de la forêt Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.

Châtellerault

Découverte de la biodiversité

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28

Observez autrement la nature qui vous entoure de la flore aux petites bêtes comme les coccinelles, libellules, rouge-gorges, fourmis…

Tous font partie de la biodiversité. .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la biodiversité

L’événement Découverte de la biodiversité Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne