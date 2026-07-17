Découverte de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse

Informations pratiques

Découverte de la cathédrale Dimanche 20 septembre, 14h30 Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Connaissez-vous son histoire, son architecture, ses œuvres d’art d’artistes célèbres ou anonymes ? Cette visite exceptionnelle vous permettra d’accéder à l’arrière-chœur !

Rendez-vous : devant la cathédrale

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493361103 https://paroisse-grasse.fr Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».

Connaissez-vous son histoire, son architecture, ses œuvres d’art d’artistes célèbres ou anonymes ? Cette visite exceptionnelle vous permettra d’accéder à l’arrière-chœur !

© Ville de Grasse