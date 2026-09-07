Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert, Chapelle des Pénitents Blancs, Valréas

Informations pratiques

Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Blancs Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle des Pénitents Blancs, joyau de Valréas et son jardin ainsi que la Tour Ripert, notre 10ème Monument Historique et montez tout en haut de ses 17 mètres pour découvrir le patrimoine valréassien et les magnifiques paysages environnants.

Chapelle des Pénitents Blancs 9 Place Pie, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir la chapelle des Pénitents Blancs, joyau de Valréas et son jardin ainsi que la Tour Ripert, notre 10ème Monument Historique et montez tout en haut de ses 17 mètres pour découvrir le et…

Mairie de Valréas