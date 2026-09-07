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Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert, Chapelle des Pénitents Blancs, Valréas

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents Blancs · Valréas

Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert, Chapelle des Pénitents Blancs, Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Pénitents Blancs
Adresse
9 Place Pie, 84600 Valréas, France
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse

Découverte de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Blancs Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle des Pénitents Blancs, joyau de Valréas et son jardin ainsi que la Tour Ripert, notre 10ème Monument Historique et montez tout en haut de ses 17 mètres pour découvrir le patrimoine valréassien et les magnifiques paysages environnants.

Chapelle des Pénitents Blancs 9 Place Pie, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir la chapelle des Pénitents Blancs, joyau de Valréas et son jardin ainsi que la Tour Ripert, notre 10ème Monument Historique et montez tout en haut de ses 17 mètres pour découvrir le et…

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