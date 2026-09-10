Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Barrière, Chapelle Notre-Dame de la Barrière, Saint-André-lez-Lille
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame de la Barrière · Saint-André-lez-Lille
Informations pratiques
Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Barrière Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle Notre-Dame de la Barrière Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
L’association CHAPELLES&CO qui a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire sur le territoire de la métropole lilloise vous propose de découvrir la Chapelle Notre-Dame de la Barrière de Saint-André-Lez-Lille.
Le « parrain » qui veille sur cette chapelle, témoin de la piété de la commune, sera votre guide. Il vous accueillera dans la chapelle et vous narrera son histoire.
Venez à la découverte de ce patrimoine religieux vernaculaire trop souvent méconnu et oublié.
Partenariat avec la Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs et la Ville de Saint-André-Lez-Lille.
Chapelle Notre-Dame de la Barrière 65 Rue Sadi Carnot 59350 Saint-André-Lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 0665776718 https://www.chapellesandco.com/nord-ouest/chapelle-notre-dame-de-la-barriere/
L’association CHAPELLES&CO qui a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire sur le territoire de la métropole lilloise vous propose de découvrir la Chapelle Notre-Dame…
©CHAPELLES&CO
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