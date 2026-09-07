Découverte de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes du Bihamel – Wambrechies, Chapelle Notre-Dame de Lourdes du Bihamel, Wambrechies

Informations pratiques

Découverte de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes du Bihamel – Wambrechies Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Notre-Dame de Lourdes du Bihamel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez à la découverte de cet élément du patrimoine religieux vernaculaire de la ville de Wambrechies sur lequel veille l’association CHAPELLES&CO*. Les descendants des bâtisseurs continuent de veiller sur cette chapelle familiale, témoin de la piété de la commune, ils seront vos guides. Ils vous accueilleront dans leur chapelle et vous narreront son histoire.

Découvrez ces deux éléments du patrimoine vernaculaire trop souvent méconnu et oublié !

*CHAPELLES&CO est une association métropolitaine qui œuvre à la préservation, à la valorisation et à la transmission du patrimoine religieux vernaculaire (Chapelles, oratoires, niches votives, calvaires, … ) en favorisant leur découverte au plus grand nombre.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes du Bihamel Angle Rue du Quesnoy et Chemin du Bihamel – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 0665776718 https://www.chapellesandco.com/chapelle-notre-dame-de-lourdes-3/

Venez à la découverte de cet élément du patrimoine religieux vernaculaire de la ville de Wambrechies sur lequel veille l’association CHAPELLES&CO.

©Thomas SANCHEZ