[JEP 2026] Visites guidées du Château de Robersart, Château de Robersart, Wambrechies

Informations pratiques

[JEP 2026] Visites guidées du Château de Robersart 19 et 20 septembre Château de Robersart Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Château de Robersart

Ce haut lieu du patrimoine wambrecitain, autrefois habitation des Seigneurs de la ville, appartient désormais à la municipalité qui l’a entièrement restauré pour un faire un lieu de culture.

Accompagné par François FAIRON, historien, redécouvrez l’histoire de ce magnifique monument qui prend ses racines à la fin du XVIIIe siècle.

Visite en Langue des Signes Française

Depuis plusieurs années, la Ville de Wambrechies s’engage pour l’accessibilité de ses évènements. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite du Château de Robersart (samedi 19 septembre à 14h30) et du Fort du Vert Galant (samedi 19 septembre à 17h) sont interprétées en L.S.F

Château de Robersart Avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-du-chateau-de-robersart-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

Redécouvrez l’histoire de ce magnifique monument emblématique de Wambrechies qui prend ses racines à la fin du XVIIIe siècle. Visite guidée Château de Robersart

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