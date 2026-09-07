Jeux de piste du Côa Club, Château de Robersart, Wambrechies

Informations pratiques

Jeux de piste du Côa Club 19 et 20 septembre Château de Robersart Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Panique symphonique

dès 6 ans accompagné d’un adulte

Juliette, la cheffe d’Orchestre du Coâ Club, est prête pour le grand concert. Le public s’installe mais ses musiciens ne sont toujours pas là ! Pars à la recherche des membres de l’Orchestre à travers le Parc, découvre qui est derrière tout ça et sauve le concert du Coâ Club.

Durée : 40 minutes

Le Coffre de Juliette

dès 4 ans accompagné d’un adulte

Juliette, la grenouille qui habite les douves du Château de Robersart, est rentrée de vacances. Comme d’habitude, elle a fermé son coffre lui servant de lit avant de partir. Mais petite tête qu’elle est, elle a oublié le code du cadenas. Heureusement, elle a prévu une solution de secours cachée en centre-ville..

Durée : 1h

Comment ça marche ?

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, départs en continu de 14h à 17h depuis le stand d’accueil au Château de Robersart. On vous explique comment ça marche, et à vous de jouer ! Et des récompenses sont à la clé..

Nécessite un téléphone portable et l’application gratuite Action Bound.

Château de Robersart Avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Des jeux de piste, inspirés par le Coâ Club créé par Matthieu Hackière, pour découvrir la Ville, son centre et son Parc, dans une ambiance ludique ! Jeux de piste Côa Club

Matthieu Hackière