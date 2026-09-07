[JEP 2026] La Tribu Nomade, Château de Robersart, Wambrechies

Informations pratiques

[JEP 2026] La Tribu Nomade 18 – 20 septembre Château de Robersart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:45:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

La Tribu Nomade

Entre 2015 et 2021, François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu. Celle-ci a pris pour nom : la Tribu nomade.

Cette installation artistique met en scène des personnages voyageurs symbolisant l’exil, le déplacement, la rencontre avec l’autre, la découverte de nouvelles cultures et la coexistence pacifique entre les peuples. Porteurs d’espoir, de tolérance et de paix, ces nomades voyagent à travers le pays et invitent chacun à réfléchir à la richesse de la diversité humaine et aux liens qui unissent les individus au-delà des frontières.

Programme

Vendredi 18 septembre

De 18h45 à 19h30 : Déambulation depuis le Port de Plaisance jusqu’au Château de Robersart , accompagnée par la Fanfare Triop’s

19h30 : Inauguration dans la Cour du Château de Robersart

Déambulation tout au long du week-end

La Tribu sera ensuite visible dans le Parc de Robersart jusqu’à la mi-octobre.

Château de Robersart Avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Pendant 6 ans, François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents mais faisant partie d’une même tribu : la Tribu nomade. La Tribu Nomade Exil

Fabienne Rolland