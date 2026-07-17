Découverte de la chapelle sainte Scholastique, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire

Informations pratiques

Découverte de la chapelle sainte Scholastique Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre-Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette chapelle s’élève à l’emplacement où ont eu lieu le tri des reliques de saint Benoît et de sa soeur jumelle, à laquelle elle est dédiée. Détruite à la Révolution, elle fut rebâtie en 1873 en mêlant styles roman et gothique.

Visite commentée au fil de l’eau. Fiche de visite à disposition.

Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.

Cette chapelle s’élève à l’emplacement où ont eu lieu le tri des reliques de saint Benoît et de sa sœur jumelle, à laquelle elle est dédiée.

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