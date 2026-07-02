Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux

Informations pratiques

Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons Samedi 26 septembre, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

L’ancien bois de Bordeaux fait l’objet depuis plusieurs années d’une profonde mutation, nous découvrirons les actions écologiques mises en place et les espèces caractéristiques.

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. visite nature

C. Barbier, Bordeaux métropole