Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
samedi 26 septembre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons Samedi 26 septembre, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
L’ancien bois de Bordeaux fait l’objet depuis plusieurs années d’une profonde mutation, nous découvrirons les actions écologiques mises en place et les espèces caractéristiques.
Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]
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C. Barbier, Bordeaux métropole
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