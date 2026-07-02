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Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux

Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription
Adresse
Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons Samedi 26 septembre, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

L’ancien bois de Bordeaux fait l’objet depuis plusieurs années d’une profonde mutation, nous découvrirons les actions écologiques mises en place et les espèces caractéristiques.

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C. Barbier, Bordeaux métropole

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