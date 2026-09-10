Découverte de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah · Pithiviers
Informations pratiques
Découverte de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah 19 et 20 septembre Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah. Entre 1941 et 1943, près de 16 000 Juifs ont été internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, d’où sont partis 8 convois de déportation vers Auschwitz-Birkenau. Une muséographie inédite entre histoire et mémoire.
Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 72 92 02 https://gare-de-pithiviers.memorialdelashoah.org/
Découvrez la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah.
© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah
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