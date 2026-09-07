Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces, Jardin personnel d’André Eve, Pithiviers

Informations pratiques

Visite libre du jardin personnel d’André Eve et vente de vivaces 19 et 20 septembre Jardin personnel d’André Eve Loiret

Tarif exceptionnel : 5 € (au lieu de 7 €).

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Gratuit pour les membres de l’association des amis d’André Eve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ce jardin d’exception créé par André Eve, rosiériste et jardinier passionné, et laissez-vous guider au fil des allées pour apprécier la richesse de ses collections végétales, ses associations de plantes et son atmosphère unique.

Durant tout le week-end, une vente de vivaces est proposée en partenariat avec Le Châtel des Vivaces. Les plantes, sélectionnées spécialement pour cette occasion, seront proposées à la vente par l’association.

Jardin personnel d’André Eve 28 Faubourg d’Orléans, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 68 61 37 https://amisdandreeve.fr/ https://www.instagram.com/jardin.personnel.andre.eve/;https://www.facebook.com/jardinpersonneldandreeve/ Le Jardin personnel d’André Eve est un jardin d’exception créé par le célèbre rosiériste et jardinier André Eve (1931-2015), à l’arrière de sa maison. C’est ici qu’il a donné libre cours à sa vision du jardin : un espace vivant où les roses, les vivaces, les arbres et les arbustes dialoguent librement au fil des saisons.

Pendant plus de trente ans, André Eve y a imaginé et expérimenté des associations végétales originales, privilégiant la diversité, les formes naturelles et le respect du vivant. En perpétuelle évolution, ce jardin reflète sa philosophie d’un espace libre et foisonnant, où les floraisons se succèdent tout au long de l’année.

Aujourd’hui, le jardin est préservé et animé par l’association Les Amis d’André Eve. Jardiniers et bénévoles poursuivent son entretien dans le respect de l’esprit de son créateur, afin de transmettre ce patrimoine vivant aux visiteurs.

Labellisé Jardin remarquable et jardin étape de la Route de la Rose du Loiret, le Jardin personnel d’André Eve est ouvert à la visite d’avril à octobre. Il accueille également, tout au long de la saison, des visites, ateliers, rencontres et animations autour du jardin, des plantes et du patrimoine végétal. Des places de stationnement sont disponibles à proximité du jardin

L’accès au jardin s’effectue par une sente d’entrée étroite, ce qui peut limiter l’accès à certains fauteuils roulants. Les allées sont principalement enherbées et présentent par endroits des irrégularités liées au caractère naturel du jardin.

Pour préparer votre visite ou obtenir des renseignements sur les conditions d’accès, nous vous invitons à contacter l’association. Nous nous efforcerons de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Le Jardin personnel d’André Eve vous accueille.

©association des amis d’André Eve