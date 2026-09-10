Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah · Pithiviers
Informations pratiques
Visite de la gare et du site de l’ancien camp 19 et 20 septembre Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8 100 Juifs de France. À l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs.
Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 72 92 02 https://gare-de-pithiviers.memorialdelashoah.org/
Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près…
© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah
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