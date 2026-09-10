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Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah · Pithiviers

Visite de la gare et du site de l’ancien camp, Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah, Pithiviers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare de Pithiviers - Mémorial de la Shoah
Adresse
Place de la Gare 45300 Pithiviers
Ville
45300 Pithiviers
Département
Loiret

Visite de la gare et du site de l’ancien camp 19 et 20 septembre Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8 100 Juifs de France. À l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs.

Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 72 92 02 https://gare-de-pithiviers.memorialdelashoah.org/
Au cours d’une visite de deux heures, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près…

© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah

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