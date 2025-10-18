Découverte de la langue des signes Rosnay
Découverte de la langue des signes Rosnay samedi 9 mai 2026.
Rosnay
Découverte de la langue des signes
7 rue Georges Sand Rosnay Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir la langue des signes française
Atelier découverte de la Langue des Signes Française en balade et en s’amusant ! 10 .
7 rue Georges Sand Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 unsigneverslautre@gmail.com
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English :
Come and discover sign language over a snack.
L’événement Découverte de la langue des signes Rosnay a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne
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