Découverte de la lithographie Tour Gloriette Arbois

Informations pratiques

Arbois

Découverte de la lithographie

Tour Gloriette 1 Rue de la Tour Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la lithographie démonstrations de tirages litho. sur presse à bras de 1850 à 11h et 17h chacun des deux jours ; exposition de 14 années de création d’estampes.

Impression d’une lithographie originale spécialement réalisée pour les JEP, imprimée en nombre limité (le visuel du dessin de la pierre sera dévoilé quelques jours avant l’évènement)

Inventée par Aloys Senefelder en 1796 en Allemagne, la lithographie (du grec lithos, pierre et graphein, écrire ) est une technique d’impression à plat qui permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé à l’encre ou au crayon gras sur une pierre calcaire.

Pour faire revivre ce métier d’art rare aujourd’hui, l’atelier lithographique est installé dans le cadre prestigieux de la Tour Gloriette avec du matériel du début du XIXe siècle, notamment une presse à bras ou bête à corne de 1860.

Patrice Gouttefanjat

Après des cours et des stages de dessin et de lithographie dans le Jura et en Alsace, Patrice Gouttefanjat s’établit dans son atelier à la tour Gloriette en 2013. Autodidacte passionné et passionnant, son amour pour le dessin et la technique lithographique s’exprime à travers ses créations, réalisées entièrement à la main, sur une presse réhabilitée par ses soins. .

Tour Gloriette 1 Rue de la Tour Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 37 14 30 lapierrequiencre@nordnet.fr

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English : Découverte de la lithographie

L’événement Découverte de la lithographie Arbois a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA