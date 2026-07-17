Découverte de la lithographie, Tour Gloriette, Arbois

Informations pratiques

Découverte de la lithographie 19 et 20 septembre Tour Gloriette Jura

Inscription souhaitée pour les démonstrations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de la lithographie : démonstrations de tirages litho. sur presse à bras de 1850 à 11h et 17h chacun des 2 jours ; exposition de 14 années de création d’estampes.

Impression d’une lithographie originale spécialement réalisée pour les JEP, imprimée en nombre limité (le visuel du dessin de la pierre sera dévoilé quelques jours avant l’évènement)

Tour Gloriette 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0689371430 https://lapierrequiencre.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0689371430 »}] Atelier de lithographie

Découverte de la lithographie : démonstrations de tirages litho. sur presse à bras de 1850 à 11h et 17h chacun des 2 jours ; exposition de 14 années de création d’estampes.

©OTCDJ