Découverte de la lithographie, Tour Gloriette, Arbois
samedi 19 septembre 2026 · Tour Gloriette · Arbois
Informations pratiques
Découverte de la lithographie 19 et 20 septembre Tour Gloriette Jura
Inscription souhaitée pour les démonstrations
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de la lithographie : démonstrations de tirages litho. sur presse à bras de 1850 à 11h et 17h chacun des 2 jours ; exposition de 14 années de création d’estampes.
Impression d’une lithographie originale spécialement réalisée pour les JEP, imprimée en nombre limité (le visuel du dessin de la pierre sera dévoilé quelques jours avant l’évènement)
Tour Gloriette 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0689371430 https://lapierrequiencre.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0689371430 »}] Atelier de lithographie
Découverte de la lithographie : démonstrations de tirages litho. sur presse à bras de 1850 à 11h et 17h chacun des 2 jours ; exposition de 14 années de création d’estampes.
©OTCDJ
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