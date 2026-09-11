Découverte de la Maison Czapek, Bucherer, Paris

Informations pratiques

Découverte de la Maison Czapek Samedi 19 septembre, 12h00 Bucherer Paris

Limité à 10 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion du lancement de l’Antarctique “ Secret Reef ”, exclusivité Bucherer limitée à 18 pièces au cadran de chrysocolle bleue, Czapek vous invite à découvrir ses dernières créations. Un moment pour explorer la Maison genevoise, ses collections et un tout premier aperçu de la Promenade “ L’Écume des Jours ”.

Participation uniquement sur inscription.

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr [{« type »: « email », « value »: « evenementparis@bucherer.com »}] Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.

En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris

À l’occasion du lancement de l’Antarctique “ Secret Reef ”, exclusivité Bucherer limitée à 18 pièces au cadran de chrysocolle bleue, Czapek vous invite à découvrir ses dernières créations. Un moment …

© Czapek