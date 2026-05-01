Moncontour

Découverte de la Marqueterie de paille

3 Rue Charbonnerie Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Atelier Ado-Adulte (à partir de 13 ans), durée 3 h, découverte de la marqueterie de paille et décoration d’un petit objet (marque-page, sous verre…). .

3 Rue Charbonnerie Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 44 11 18

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English :

L’événement Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor