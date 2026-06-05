DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES Bédarieux
DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES Bédarieux dimanche 7 juin 2026.
Bédarieux
DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES
Parc Rabhi Bédarieux Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Sortie Nature Découverte de la musique des plantes
Activité proposée par Béatrice Navereau-Grout, professeur de yoga
Entendre le chant du vivant, inaudible pour l’oreille humaine, mais toujours présent autour de nous .
Durée 1h00 Lieu Parc Rabhi Tarif 5 €/adulte Gratuit pour les enfants
Réservation au 06 23 39 79 24
Sortie Nature Découverte de la musique des plantes
Activité proposée par Béatrice Navereau-Grout, professeur de yoga
Entendre le chant du vivant, inaudible pour l’oreille humaine, mais toujours présent autour de nous .
Durée 1h00 Lieu Parc Rabhi Tarif 5 €/adulte Gratuit pour les enfants
Réservation au 06 23 39 79 24 .
Parc Rabhi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 39 79 24
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English :
Nature outing ? Discover the music of plants ?
Activity proposed by yoga teacher Béatrice Navereau-Grout?
Hear the song of the living, inaudible to the human ear, but always present around us ?
Duration: 1h00 Location: Parc Rabhi Price: 5 ?/adult ? Free for children ?
Book on 06 23 39 79 24
L’événement DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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