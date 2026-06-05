Bédarieux

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES

Parc Rabhi Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Sortie Nature ​ Découverte de la musique des plantes ​

Activité proposée par Béatrice Navereau-Grout, professeur de yoga​

Entendre le chant du vivant, inaudible pour l’oreille humaine, mais toujours présent autour de nous .​

Durée 1h00 Lieu Parc Rabhi Tarif 5 €/adulte Gratuit pour les enfants ​

Réservation au 06 23 39 79 24

Sortie Nature ​ Découverte de la musique des plantes ​

Activité proposée par Béatrice Navereau-Grout, professeur de yoga​

Entendre le chant du vivant, inaudible pour l’oreille humaine, mais toujours présent autour de nous .​

Durée 1h00 Lieu Parc Rabhi Tarif 5 €/adulte Gratuit pour les enfants ​

Réservation au 06 23 39 79 24 .

Parc Rabhi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 23 39 79 24

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English :

Nature outing ? Discover the music of plants ?

Activity proposed by yoga teacher Béatrice Navereau-Grout?

Hear the song of the living, inaudible to the human ear, but always present around us ?

Duration: 1h00 Location: Parc Rabhi Price: 5 ?/adult ? Free for children ?

Book on 06 23 39 79 24

L’événement DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE DES PLANTES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB