Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mercredi 8 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
Chaque été, la société de pêche locale propose aux enfants de découvrir la pêche à l’étang du Ribatel.
Rendez-vous Avenue de la Gare, à la sortie du village, à partir de 9h, les mercredi et vendredi, jusqu’à 11h30.
Activité réservée aux enfants de 7 à 13 ans, sous la responsabilité des parents. Sans réservation !
Carte de pêche obligatoire au préalable (7€ la carte découverte).
Possibilité d’acheter les cartes de pêche à l’Office du Tourisme de St Geniez d’Olt, à la maison de la presse de St Geniez d’Olt, au camping Brise du Lac à Ste Eulalie d’Olt ou à la mairie et au camping de St Laurent d’Olt ).
Possibilité de conserver 3 truites maximum
Pas de réservation
Equipement fourni sur place (canne à pêche fournie, etc.) 3 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 08 14 53 98
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English :
Every summer, the local fishing club invites children to discover fishing at the Ribatel pond.
L’événement Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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