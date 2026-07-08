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Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mercredi 8 juillet 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
3 Tarif enfant

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-08

Chaque été, la société de pêche locale propose aux enfants de découvrir la pêche à l’étang du Ribatel.
Rendez-vous Avenue de la Gare, à la sortie du village, à partir de 9h, les mercredi et vendredi, jusqu’à 11h30.
Activité réservée aux enfants de 7 à 13 ans, sous la responsabilité des parents. Sans réservation !
Carte de pêche obligatoire au préalable (7€ la carte découverte). 
Possibilité d’acheter les cartes de pêche à l’Office du Tourisme de St Geniez d’Olt, à la maison de la presse de St Geniez d’Olt, au camping Brise du Lac à Ste Eulalie d’Olt ou à la mairie et au camping de St Laurent d’Olt ). 
Possibilité de conserver 3 truites maximum
Pas de réservation
Equipement fourni sur place (canne à pêche fournie, etc.)  3  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 08 14 53 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every summer, the local fishing club invites children to discover fishing at the Ribatel pond.

L’événement Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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