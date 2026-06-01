Découverte de la Randonnée avec le GRP18 Dun-sur-Auron dimanche 14 juin 2026.

Dun-sur-Auron

Découverte de la Randonnée avec le GRP18

Rue du Bief Dun-sur-Auron Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 09:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Découvrez la randonnée à votre rythme !

Le dimanche 14 juin, partez à la découverte des chemins autour de Dun-sur-Auron lors d’une randonnée conviviale organisée avec le GRP 18 et les Donneurs de sang de Dun-sur-Auron, à l’occasion de la Journée mondiale du don de sang.

Deux parcours sont proposés 6 km ou 13 km, avec des départs libres entre 8h et 9h30 depuis la salle du Mille-Club, rue du Bief. Participation 1 € par parcours, gratuit jusqu’à 12 ans.

Ravitaillements sur place. Pensez à apporter votre gobelet. Un pot de l’amitié sera proposé à partir de 11h30. 0 .

Rue du Bief Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 64 20

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English :

Discover hiking at your own pace!

L’événement Découverte de la Randonnée avec le GRP18 Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-06-09 par PIT LE DUNOIS