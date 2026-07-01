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Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine, Le Temps Machine, Joué-lès-Tours

samedi 19 septembre 2026 · Le Temps Machine · Joué-lès-Tours

Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine, Le Temps Machine, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Temps Machine
Adresse
Parvis Miles-Davis, 37300 Joué-lès-Tours, France
Ville
37300 Joué-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit, par groupe de 10 personnes

Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine Samedi 19 septembre, 14h00 Le Temps Machine Indre-et-Loire

Gratuit, par groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’équipe du Temps Machine se tient prête à vous accueillir pour des parcours guidés de 30-45 min à la découverte des moindres recoins de la salle (studios de répétition, backstages, coursives…) qui, habituellement, ne vous sont pas accessibles. Une visite permettant de voir le lieu en conditions réelles et de découvrir le système de sonorisation « immersive ». Soit une salle qui vit, avec des musicien·nes, des technicien·nes et toute son équipe !

Le Temps Machine Parvis Miles-Davis, 37300 Joué-lès-Tours, France Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247489060 https://www.letempsmachine.com/
L’équipe du Temps Machine se tient prête à vous accueillir pour des parcours guidés de 30-45 min à la découverte des moindres recoins de la salle (studios de répétition, backstages, coursives…).

©Patrice Morel

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