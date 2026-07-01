Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine, Le Temps Machine, Joué-lès-Tours
samedi 19 septembre 2026 · Le Temps Machine · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Découverte de la Scène de Musiques Actuelles Le Temps Machine Samedi 19 septembre, 14h00 Le Temps Machine Indre-et-Loire
Gratuit, par groupe de 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’équipe du Temps Machine se tient prête à vous accueillir pour des parcours guidés de 30-45 min à la découverte des moindres recoins de la salle (studios de répétition, backstages, coursives…) qui, habituellement, ne vous sont pas accessibles. Une visite permettant de voir le lieu en conditions réelles et de découvrir le système de sonorisation « immersive ». Soit une salle qui vit, avec des musicien·nes, des technicien·nes et toute son équipe !
Le Temps Machine Parvis Miles-Davis, 37300 Joué-lès-Tours, France Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247489060 https://www.letempsmachine.com/
L’équipe du Temps Machine se tient prête à vous accueillir pour des parcours guidés de 30-45 min à la découverte des moindres recoins de la salle (studios de répétition, backstages, coursives…).
©Patrice Morel
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Été aux Breto concert du 4 juillet Joué-lès-Tours 4 juillet 2026
- Théâtre avec la Compagnie On ne peut pas mourir à la Grange tourangelle le 5 juillet, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours 5 juillet 2026
- Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours 8 juillet 2026
- Atelier parents-enfants réalise ta cabane dans les bois Joué-lès-Tours 9 juillet 2026
- Art Naïf Joué-lès-Tours 13 juillet 2026